Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и американский баскетболист «Вашингтон Уизардс» Энтони Дэвис были названы лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях НБА соответственно по итогам пятой недели сезона-2026/2027 (с 16 по 22 ноября). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

В нынешнем сезоне НБА Йокич провёл 15 матчей. В среднем серб набирает 25,1 очка за игру. Энтони Дэвис сыграл 16 встреч, в которых набирал те же 25,1 очка за матч.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 завершится 11 апреля 2027 года, когда сыграют все 30 команд лиги. Действующим победителем турнира явля