Известный американский баскетбольный эксперт Билли Рейнхардт высказался о том, как «Бруклин Нетс» следует выстраивать ротацию защитников после травмы французского разыгрывающего Нолана Траоре.

«Какое бы решение ни принял «Бруклин», клуб не должен позволить травме Нолана Траоре и отсутствию доверия к Бену Сарафу помешать Майкелу Брауну-младшему и Егору Дёмину получить полноценную возможность проявить себя вместе. Нельзя просто разделить между ними игровое время на позиции разыгрывающего. Они должны находиться на площадке одновременно.

Хотя бы по этой причине, возможно, Сарафу стоит предоставить игровое время в качестве запасного разыгрывающего», — написал