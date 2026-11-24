Третий номер драфта НБА — 2026 Кэмерон Бузер выбыл как минимум на четыре недели

Форвард «Мемфис Гриззлиз» Кэмерон Бузер выбыл на длительный срок из-за травмы правого голеностопа. Об этом сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Повторное медицинское обследование баскетболиста состоится через четыре недели. Ранее из-за повреждения Бузер пропустил встречу с «Миннесотой Тимбервулвз» (95:104).

Напомним, Бузер был выбран «Мемфисом» под общим третьим номером на драфте НБА 2026 года.

В дебютном сезоне американец принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 16,6 очка, делая 9,2 подбора и отдавая 5,3 результативной передачи.