Экспертный обозреватель североамериканского портала Raptors Rapture Крис Ламберт высказался о неудачном старте «Бруклин Нетс» в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027, отдельно упомянув 20-летнего российского защитника Егора Дёмина.

«Сезон для «Бруклина» едва ли мог начаться хуже. Перед его стартом такие люди, как я, испытывали определённый оптимизм. Мы верили, что Джулиус Рэндл по-прежнему способен существенно повысить уровень команды, Егор Дёмин совершит качественный скачок, а Жорди Фернандес является тренером высочайшего уровня.

Эти ожидания не оправдались. Дёмину пока не удаётся выйти на новый уровень, Рэндл, похоже, уже не тот, а Фернандес, судя по всему, недолго останется главным тренером. Справедливости ради, я ник