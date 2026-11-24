«Денвер» и «Орландо» интересуются защитником, набиравшим по 17,4 очка в прошлом сезоне

«Орландо Мэджик» и «Денвер Наггетс» входят в число команд, проявляющих интерес к 26-летнему американскому защитнику Кевину Портеру-младшему. Об этом сообщил инсайдер HoopsHype Майкл Скотто со ссылкой на источники в лиге.

Баскетболист остаётся свободным агентом после того, как «Милуоки Бакс» отчислил его перед началом регулярного чемпионата сезона-2026/2027. Ранее Портер получал предложения от зарубежных клубов, однако предпочёл дождаться возможности продолжить карьеру в НБА.

Стоит отметить, что ранее «Денвер» пытался заполучить защитника посредством обмена ещё до его отчисления из «Милуоки», однако стороны не смогли договориться.

Отметим, что в прошлом сезоне Портер принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 17,4 очка, делая 5,2 подбора, 7,4 результативной передачи и 2,2 перехвата.