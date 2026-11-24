«Клипперс» определились с единственным игроком, которого не готовы обменивать

19-летний американский защитник Китон Уоглер является единственным баскетболистом «Лос-Анджелес Клипперс», возможность обмена которого руководство клуба не готово рассматривать.

Как сообщает Sportando со ссылкой на журналиста ESPN Тима Макмэна, исполняющий обязанности президента по баскетбольным операциям «Клипперс» Трент Редден не намерен обсуждать сделки с участием молодого защитника.

Напомним, Уоглер был выбран калифорнийским клубом под общим пятым номером на драфте НБА 2026 года.

В первых 15 матчах дебютного сезона американец в среднем набирал 11,8 очка, делал 3,7 подбора и отдавал 3,0 результативной передачи, реализуя 34,9% бросков с игры.