Известный американский спортивный обозреватель Стивен Эй Смит раскритиковал форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина за высказывание в адрес бывшего баскетболиста НБА Эдди Джонсона.

«Думаю, в последней части своего высказывания он немного перегнул палку. Эдди Джонсон умел играть в баскетбол, он был чертовски хорошим игроком НБА. Есть ребята, которые считают, что, если ты не играл на таком уровне, то не имеешь права их обсуждать. Так вот, Эдди Джонсон играл на этом уровне», — сказал Смит в эфире The Stephen A. Smith Show.

Напомним, ранее Джонсон поставил под сомнение заслуги Грина в контексте его возможного включения в Зал славы баскетбола. В ответ четырёхкратный чемпион НБА заявил, что в подобных спорах участвуют лишь неудачники и игроки, которым не удалось ничего толком добиться.

Джонсон провёл 17 сез