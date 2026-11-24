Бывший разыгрывающий НБА Рэймонд Фелтон резко отреагировал на высказывание четырёхкратного чемпиона лиги Дрэймонда Грина о том, что в спорах о величии баскетболистов участвуют преимущественно неудачники.

«Мне плевать, о чём он говорит. Если Дрэймонд Грин считает, что я веду подкаст и не имею достаточной квалификации, чтобы рассуждать об этом, то мне плевать на его слова. Я буду делать всё, что захочу. Я великий игрок. Могу вернуться в Северную или Южную Каролину, и там меня считают великим. Поэтому я вообще не понимаю, о чём ты, чёрт возьми, говоришь.

Я могу рассуждать об игре, потому что никого не оскорбляю. Я говорю о том, что вижу, о фактах. Я отношусь ко всем с уважением, в том числе и к тебе. Но если ты хочешь проявлять неуважение к тому, чем мы