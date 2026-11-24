НБА установила исторический рекорд по числу зрителей трансляций матчей за первый месяц регулярного чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

За первые четыре недели сезона-2026/2027 матчи НБА посмотрели более 75 млн зрителей в США — на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого чемпионата.

Средняя аудитория общенациональных трансляций достигла 2,62 млн зрителей, увеличившись на 37%. Этот показатель также стал рекордным в истории лиги без учёта сокращённых из-за локаутов сезона-1998/1999 и сезона-2011/2012.

Количество просмотров видеороликов с контентом НБА в социальных сетях достигло рекордных 45 млрд. Аудитория региональных трансляций выросла на 24%, а прямых эфиров в приложении НБА и сервисе NBA League Pass — на 50%.

Особенно заметный рост зафиксирован среди молодой аудитории. Число зрителей в возрасте от 18 до 34 лет увеличилось на 50%, а в возрасте от двух до 17 лет — на 57%.