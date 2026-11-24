Энтони Эдвардс может не вернуться на площадку до января 2027 года — инсайдер

Известный журналист The Athletic Джон Кравчински поделился информацией о ходе восстановления 25-летнего американского защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса после операции на правом колене.

«На прошлой неделе мы разговаривали с Энтони Эдвардсом о его восстановлении, и он дал понять, что всё ещё находится на начальном этапе. Последние пару домашних матчей он наблюдал за игрой со скамейки запасных, что уже является прогрессом. Он больше не пользуется костылями, но, думаю, Энтони потребуется ещё немало времени. Полагаю, мы увидим Энтони Эдвардса на площадке только в январе», — приводит слова Кравчински портал HoopsHype.

Напомним, 29 октября Эдвардс перенёс артроскопическую операцию на правом колене. Официальные сроки возвращения баскетболиста «Миннесота» пока не объявляла.

До травмы американец принял участие в четырёх матчах регулярного чемпионата НБА сезона-2026/2027, набирая в среднем 33,3 очка, делая 4,8 подбора и отдавая 3,5 результативной передач