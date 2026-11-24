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Црвена Звезда Белград — Виртус Болонья. Прямая трансляция
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НБА — регулярный чемпионат
03:30
Миннесота Тимбервулвз
–
Бруклин Нетс
142 : 116
Окончен
03:30
Индиана Пэйсерс
–
Оклахома-Сити Тандер
125 : 120
Окончен
03:30
Торонто Рэпторс
–
Милуоки Бакс
111 : 116
Окончен
04:00
Нью-Орлеан Пеликанс
–
Финикс Санз
119 : 123
ОТ
Окончен
04:00
Чикаго Буллз
–
Кливленд Кавальерс
122 : 108
Окончен
04:30
Хьюстон Рокетс
–
Лос-Анджелес Клипперс
116 : 104
Окончен
06:00
Сакраменто Кингз
–
Сан-Антонио Спёрс
107 : 123
Окончен
06:00
Лос-Анджелес Лейкерс
–
Юта Джаз
109 : 94
Окончен
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ESPN назвал 24 наиболее достойных участия в Матче звёзд НБА игроков, Леброн вне списка