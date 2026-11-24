Сегодня, 24 ноября, состоится первый игровой день 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников европейского баскетбола ожидает шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Евролига. Расписание на 24 ноября (время московское):

20:00. «Бешикташ» — «Париж»;

21:00. «Црвена Звезда» — «Виртус»;

22:00. «Бавария» — «Маккаби» Тель-Авив;

22:30. «Валенсия» — «Панатинаикос»;

22:45. АСВЕЛ — «Олимпия» Милан;

23:00. «Барселона» — «Фенербахче».

Возглавляет турнирную таблицу Евролиги греческий «Олимпиакос», одержавший 10 побед при трёх поражениях. Столько же побед в активе испанской «Валенсии», которая располагается на втором месте. Замыкает тройку лидеров ещё один греческий клуб — «Панатинаикос». Команда выиграла девять матчей и потерпела четыре поражения. Такое же соотношение побед и поражений у «Дубая», занимающего четвёртую строчку.