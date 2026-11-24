В ЦСКА высказались о возможном подписании нового центрового на фоне травмы Елатонцева

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о возможном усилении состава команды на позиции центрового на фоне повреждения российского баскетболиста Кирилла Елатонцева.

«Рассматриваем ли мы усиление на позицию пятого номера? Вы знаете, пока есть варианты усиления, их надо рассматривать», — приводит слова Пистиолиса телеграм-канал «Свободный агент».

Елатонцев пропустил встречу с казанским УНИКСом (100:94 ОТ), состоявшуюся 22 ноября. В предыду