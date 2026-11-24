37-летний форвард «Барнаула» Дарол Эрнандес-Зиненко, ранее выступавший в Единой лиге ВТБ, рассказал об отличиях российского баскетбола от южноамериканского в плане судейства и соблюдения контрактных обязательств перед игроками.

«Там больше контакта. Уже сказал, тут чуть тронул соперника — фол. А там можно играть очень жёстко, бороться. В России всё лучше организовано, права игрока определены контрактами, у которого есть сроки. А там сыграл неудачно три игры — всё, езжай домой, ищи новую команду», — цитирует Эрнандеса-Зиненко издание «Вечерний Барнаул».

Эрнандес-Зиненко вырос на Кубе, впоследствии выступал за сборную Беларуси и провёл два сезона в Единой лиге в составе «Минска». За свою карьеру баскетболист также играл в чемпионатах Эквадора, Мексики и Аргентины. К «Барнаулу» форвард присоединился в октябре 2026 года.