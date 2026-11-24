Форвард баскетбольного клуба «Самара» Дмитрий Чебуркин рассказал, что перелом руки помешал ему принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году (из-за пандемии ковида они прошли в 2021-м).

«Что-то у меня в голове щёлкнуло: я захотел попробовать себя в 3х3, потому что это был реальный шанс поехать на Олимпиаду. Олимпиада — это мечта любого спортсмена, и я сделал выбор в пользу 3х3 с надеждой, что могу поехать в Токио. Но из-за коронавируса Игры перенесли на 2021 год, а я перед самым стартом сломал руку и в итоге никуда не попал», — приводит слова Чебуркина «Самарское обозрение».

После этого 29-летний форвард продолжил выступать в формате 3х3 на международных турнирах. В 2023 году он вернулся в классический баскетбол 5х5 и присоединился к пермской «Парме». С лета 2025 года Чебуркин выступает за «Самару».