Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась об игре московского ЦСКА в нынешнем сезоне.

«По спортивной части армейцы всегда в лидерах. Концентрация у них — особенно в этом сезоне — в основном на спорт. И это видно. Что бы ни происходило, как бы ни укреплялись другие команды, меняя составы и тренеров, ЦСКА всё равно выглядит стабильно и уверенно, знает, как играть в баскетбол. В этом их сила.

Но сезон достаточно длинный. У других команд тоже есть амбиции — побороться с ЦСКА, попробовать их обыграть. Вряд ли армейцы пройдут без поражений вообще весь сезон. Причём у других клубов есть амбиции побороться не только за одну победу, но за чемпионство. Самое интересное нас ждёт впереди», — приводит слова Корстин Sports.ru.

На данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги. Армейцы выиграли все 11 матчей регулярного чемпионата и пока не потерпели ни одного поражения.