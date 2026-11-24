Мужская сборная России по баскетболу приступила к тренировкам в учебно-тренировочном центре «Новогорск». В распоряжении главного тренера национальной команды Зорана Лукича находятся 18 баскетболистов. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) в телеграм-канале.
Состав сборной России:
Защитники:
Глеб Бухалов (ЦСКА-2);
Роман Ворсулев («Локомотив-Кубань»);
Кирилл Григорий (ЦСКА-2);
Иван Зайцев (ЦСКА-2);
Антон Карданахишвили («Уралмаш»);
Тимофей Самойленко (ЦСКА-2);
Антон Суйконен («Зенит-М»);
Александр Шендеров («Автодор»).
Форварды:
Михаил Беленицкий (УНИКС);
Егор Евстафьев («Зенит»);
Андрей Малинин (МБА);
Сергей Новиков (ЦСКА-2);
Павел Рябков («Локомотив-Кубань»);
Лев Свинин («Бетсити Парма»);
Максим Ферябников («ЦСКА-Юниор»).
Центровые:
Илья Кривых («Уралмаш»);
Захар Л