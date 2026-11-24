Мужская сборная России по баскетболу приступила к тренировкам в учебно-тренировочном центре «Новогорск». В распоряжении главного тренера национальной команды Зорана Лукича находятся 18 баскетболистов. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) в телеграм-канале.

Состав сборной России:

Защитники:

Глеб Бухалов (ЦСКА-2);

Роман Ворсулев («Локомотив-Кубань»);

Кирилл Григорий (ЦСКА-2);

Иван Зайцев (ЦСКА-2);

Антон Карданахишвили («Уралмаш»);

Тимофей Самойленко (ЦСКА-2);

Антон Суйконен («Зенит-М»);

Александр Шендеров («Автодор»).

Форварды:

Михаил Беленицкий (УНИКС);

Егор Евстафьев («Зенит»);

Андрей Малинин (МБА);

Сергей Новиков (ЦСКА-2);

Павел Рябков («Локомотив-Кубань»);

Лев Свинин («Бетсити Парма»);

Максим Ферябников («ЦСКА-Юниор»).

Центровые:

Илья Кривых («Уралмаш»);

Захар Л