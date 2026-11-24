«Вы позволили ему нести всю эту чушь». Экс-тренер «Бруклина» ответил на критику Уильямса

Бывший главный тренер «Бруклин Нетс» Лайонел Холлинз отреагировал на критику со стороны двукратного олимпийского чемпиона Дерона Уильямса, ранее признавшегося, что едва не подрался со специалистом.

«Я очень люблю вас обоих и знаю, что вы меня уважаете. Но вы позволили Дерону Уильямсу прийти на ваше шоу и нести всю эту чушь», — сказал Холлинз, обращаясь к Тони Аллену и Заку Рэндольфу в подкасте Out the Mud.

Напомним, в феврале Уильямс признался, что испытывал неприязнь к Холлинзу во время совместной работы в «Бруклине». Особенно баскетболиста раздражали замечания тренера во время разбора видеозаписей матчей.

Холлинз возглавлял «Бруклин» с 2014 по 2016 год.