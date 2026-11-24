Американский журналист и экспертный обозреватель Эрик Слэйтер высказался о возможных последствиях неудачных выступлений 20-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина для руководства клуба НБА.

«Я не знаю, что именно сейчас нужно Егору, но знаю одно: если он не преодолеет эти трудности и продолжит двигаться в направлении, при котором будет казаться, что он не способен стать значимым игроком для будущей команды, это станет последним гвоздём в крышку гроба Шона Маркса и нынешнего руководства. Они не могут позволить себе ошибиться с выбором Егора Дёмина на драфте», — сказал Слэйтер в подкасте Locked on Nets.

«Бруклин» выбрал Дёмина под общим восьмым номером на драфте-2025. Шон Маркс занимает должность генерального менеджера клуба с 2016 года.