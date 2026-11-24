Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик назвал причину успешного старта команды в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Все они находятся в ситуации, когда ставят команду на первое место и отодвигают собственное эго на второй план. Это действительно важно. Одна из причин нашего успешного старта заключается в том, что с первого дня мы договорились: этот сезон должен быть посвящён команде, а не кому-то одному. Пока нам удаётся придерживаться этого принципа», — приводит слова Редика The Sporting News.

На данный момент «Лейкерс» одержали 15 побед в 18 матчах регулярного чемпионата НБА и занимают второе место в Западной конференции.