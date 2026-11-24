Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела промежуточные итоги регулярного чемпионата.

«Часть сезона позади, но самое интересное впереди. Такое ощущение, что команды ещё ищут свою лучшую игру и оптимальные составы. Есть замены игроков в некоторых клубах. Видно, что руководство стремится к своим целям всеми путями.

Чемпионат интересный, определились лидеры. Здесь без сюрпризов. Крепкая средняя часть. И клубы из нижней части таблицы, которые борются за место под солнцем. Радует, что «Самара» одержала первую победу. Самарцы обыграли МБА, которая перед этим чуть не обыграла и «Зенит», и ЦСКА, и всё время цепляется против лидеров. Интересно смотреть этот баскетбол.

Высокая результативность, команды часто добираются до отметки 100 очков. Баскетбол стал более зрелищным, более быстрым и результативным. Мне кажется, что такой стиль более привлекателен для болельщиков», — приводит слова Корстин Sports.ru.

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