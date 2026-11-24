Пятикратный участник Матча всех звёзд НБА и член Зала славы баскетбола Тим Хардуэй усомнился в объективности работы статистиков «Юты Джаз» во времена выступлений за команду легендарного разыгрывающего Джона Стоктона.

«Я говорил им: «Послушайте, каждый раз, когда ему засчитывают результативную передачу, мне должны засчитывать такую же». Я отдаю кому-то пас, он трижды ударяет мячом об пол — передача Хардуэю», — сказал Хардуэй в подкасте The Crossover.

Стоктон завершил профессиональную карьеру в 2003 году, проведя все 19 сезонов в НБА в составе «Юты». За 1504 матча в регулярных чемпионатах разыгрывающий отдал 15 806 результативных передач. Этот показатель до сих пор остаётся рекордным в истории лиги.