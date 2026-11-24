Мужская юниорская сборная России по баскетболу U16 приступила к тренировкам в учебно-тренировочном центре «Новогорск». В распоряжении старшего тренера команды Евгения Горбунова находятся 18 баскетболистов. Об этом сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).
Состав юниорской сборной России U16
Защитники:
Илья Бабурин (СШ ФОК «Мещерский»);
Юрий Митрофанов (ЦСКА-ДЮБЛ);
Игорь Мосин (СШ «Путь к победе»);
Артём Николаев (СШ ФОК «Мещерский»);
Сергей Островский («Зенит-2011»);
Данила Рощин (МБА, СШОР «Тимирязевская»);
Антон Чайников (ЦСКА-ДЮБЛ).
Форварды:
Марк Гришин (ЦСКА-ДЮБЛ);
Андрей Зайцев (СШ «Путь к победе»);
Роман Карпов (МБА, СШОР «Тимирязевская»);
Филипп Колчанов (МБА, СШОР «Тринта»);
Лев Крепец («Зенит-2011»);
Александр Песков (ЦСКА-ДЮБЛ);
Илья Устиновский (СШ «Путь к победе»);
Даниил Хруленко (МБА, СШОР имени А. Я. Гомельского).
Центровые:
Михаил Жученко (ЦСКА-ДЮБЛ);
Артём Клакевич (МБА, СШОР «Тимирязевская»);
Степан Мыльников («Зенит» — УОР №1).
Тренировочный сбор продлится до 3 декабря, после чего российская команда отправится в Минск для участия в турнире памяти В. Н. Рыженкова. В столице Беларуси подопечные Горбунова проведут товарищеские матчи с м