Мужская юниорская сборная России по баскетболу U16 приступила к тренировкам в учебно-тренировочном центре «Новогорск». В распоряжении старшего тренера команды Евгения Горбунова находятся 18 баскетболистов. Об этом сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

Состав юниорской сборной России U16

Защитники:

Илья Бабурин (СШ ФОК «Мещерский»);

Юрий Митрофанов (ЦСКА-ДЮБЛ);

Игорь Мосин (СШ «Путь к победе»);

Артём Николаев (СШ ФОК «Мещерский»);

Сергей Островский («Зенит-2011»);

Данила Рощин (МБА, СШОР «Тимирязевская»);

Антон Чайников (ЦСКА-ДЮБЛ).

Форварды:

Марк Гришин (ЦСКА-ДЮБЛ);

Андрей Зайцев (СШ «Путь к победе»);

Роман Карпов (МБА, СШОР «Тимирязевская»);

Филипп Колчанов (МБА, СШОР «Тринта»);

Лев Крепец («Зенит-2011»);

Александр Песков (ЦСКА-ДЮБЛ);

Илья Устиновский (СШ «Путь к победе»);

Даниил Хруленко (МБА, СШОР имени А. Я. Гомельского).

Центровые:

Михаил Жученко (ЦСКА-ДЮБЛ);

Артём Клакевич (МБА, СШОР «Тимирязевская»);

Степан Мыльников («Зенит» — УОР №1).

Тренировочный сбор продлится до 3 декабря, после чего российская команда отправится в Минск для участия в турнире памяти В. Н. Рыженкова. В столице Беларуси подопечные Горбунова проведут товарищеские матчи с м