Британскому паралимпийскому баскетболисту Ли Фрайеру предъявили 17 обвинений, в том числе 11 эпизодов изнасилования одной женщины, сообщает ITV News.

26-летний спортсмен также обвиняется в вуайеризме, умышленном удушении, контролирующем и принуждающем поведении, нанесении телесных повреждений, хранении наркотиков и попытке воспрепятствовать правосудию. По данным следствия, предполагаемые преступления совершались в период с мая 2021-го по май 2026 года в Англии, Испании и ЮАР.

На заседании 19 ноября Фрайер не признал себя виновным. Спортсмена оставили под стражей, а суд назначил начало процесса на 22 марта 2027 года.

Фрайер завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр 2024 года в Париже в составе сборной Великобритании. После ареста в июле его отстранили от национальной команды и всех мероприятий Британской федерации баскетбола на колясках до завершения внутреннего расследования.