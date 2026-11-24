Форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич назвал баскетболиста, который, по его мнению, сочетает в себе сразу несколько важных характеристик.

«Арвидас Сабонис — идеальный баскетболист. Идеальнее не бывает. Как он бежал, как играл в защите, отдавал передачи. То есть IQ, габариты, антропометрия и данные — всё вместе. Сейчас старается быть на него похожим Виктор Вембаньяма. Выдающихся игроков много, но эти ребята будто с другой планеты», — сказал Воронцевич в видео телеграм-канала «Баскетбол на «Кинопоиске».

В 1988 году Арвидас Сабонис стал чемпионом Олимпийских игр в составе сборной СССР. В 2011-м литовец был включён в Зал славы баскетбола.