Известный американский баскетбольный эксперт Билли Рейнхардт ответил пользователю, который раскритиковал игру Егора Дёмина на позиции разыгрывающего.

«Не могу смотреть на это, иногда это больно», — написал фанат в социальной сети X.

«В стартовой пятёрке он на самом деле не играет роль разыгрывающего: там нет чёткого разделения позиций — Рэндл берёт на себя организацию атак, Шарп и Майкл Портер участвуют в комбинациях с передачами, а Вульф дополнительно помогает с розыгрышем. Поэтому такой вариант имеет смысл.

С эстетической точки зрения иногда бывает тяжело смотреть, когда от него требуется справляться с прессингом по всей площадке. Но отрезки, когда он играет на позиции разыгрывающего без другого баскетболиста этого амплуа, пока были статистически наиболее эффективными для команды в этом сезоне», — ответил Рейнхардт.