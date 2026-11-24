НБА: расписание игр в ночь на 25 ноября

В ночь на 25 ноября состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников североамериканской лиги ожидает три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

НБА. Расписание встреч в ночь на 25 ноября (время московское):

3:00 — «Орландо Мэджик» (Орландо) — «Детройт Пистонс» (Детройт);

4:00 — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — «Бостон Селтикс» (Бостон);

6:00 — «Денвер Наггетс» (Денвер) — «Даллас Маверикс» (Даллас).

Действующим чемпионом НБА является «Нью-Йорк Никс», который в финальной серии плей-офф обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со сч