Фанатский аккаунт Nets World Brasil обратил внимание на выступления российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

«До сих пор невероятно, что он доминировал в Летней лиге, а во всех новостях в межсезонье рассказывалось, как усердно он занимался в тренажёрном зале и доминировал в тренировочных матчах с другими игроками. Он вообще ни в чём не прибавил», — говорится в публикации Nets World Brasil в социальной сети X.

Дёмин к настоящему моменту принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НБА этого сезона, в которых в среднем набирал 11,1 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 2,8 передачи.