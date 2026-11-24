Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Кливленд Кавальерс» американец Иман Шамперт обратился к лидеру «Сан-Антонио Спёрс» французу Виктору Вембаньяме, призвав того не провоцировать 27-летнего разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луку Дончича разговорами о набивании статистики.

«Он что, не знает, что Лука набирает в среднем по 40 очков? Я сбит с толку. Слушай, Вемби, это мило. Не дразни этого медведя. Я предупреждаю тебя сейчас: он может накидать тебе 60 очков. На самом деле, Вемби, иди на него, я хочу увидеть эти 60 или 100 очков», — приводит слова Шамперта портал Yahoo Sports.