Руководство Евролиги планирует запустить собственную Летнюю лигу в 2027 году. Об этом сообщает портал Eurohoops.

По имеющейся информации, турнир будут проводить после окончания национальных чемпионатов, однако до начала Летней лиги НБА. В дебютном розыгрыше ожидаются шесть команд, а затем уже Летняя лига будет претерпевать изменения в составе и количестве участников.

Также сообщается, что турнир продлится около 10 дней. В нём примут участие игроки и тренеры клубов Евролиги, Еврокубка, студенческих команд из США, а также баскетбольных программ из Африки и Азии. Город проведения ивента пока не определён, тем не менее Совет директоров Евролиги собирается представить полноценный план чемпионата возможным участникам уже 30 ноября.

Задача Летней лиги состоит в том, чтобы стать международной площадкой для встречи баскетбольных талантов, тренеров и специалистов. Организаторы рассчитывают создать возможности для развития игроков, привлечения внимания к ним, скаутинга и обмена опытом между представителями разных баскетбольных культур.