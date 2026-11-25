В ночь с 24 на 25 ноября завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники баскетбола смогли посмотреть шесть матчей 14-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты 14-го тура:

«Бешикташ» — «Париж» — 76:88;

«Црвена Звезда» — «Виртус» — 84:108;

«Бавария» — «Маккаби» Тель-Авив — 79:87;

«Валенсия» — «Панатинаикос» — 83:86;

АСВЕЛ — «Олимпия» — 91:95;

«Барселона» — «Фенербахче» — 77:80.

Нынешний розыгрыш — 26-й сезон современной эры Евролиги. Включая предыдущую версию соревнований как Кубок чемпионов Европы ФИБА, это 69-й сезон главного баскетбольного турнира для европейских мужских клубов. Действующим чемпионом является греческий «Олимпиакос».