Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Донте Дивинченцо рассчитывает провести первый матч в регулярном чемпионате НБА сезона-2026/2027 незадолго до Нового года или вскоре после него. Об этом сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Баскетболист получил медицинский допуск к полноценным командным тренировкам и в последние недели принимал участие в двусторонних играх в формате «пять на пять».

Напомним, Дивинченцо перенёс операцию по восстановлению разорванного правого ахиллова сухожилия в апреле. Повреждение защитник получил в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс».

В минувшем регулярном чемпионате Дивинченцо принял участие во всех 82 матчах, набирая в среднем 12,2 очка, делая 4,1 подбора, 3,8 результативной передачи и 1,3 перехвата. Баскетболист также стал лидером «Миннесоты» по количеству реализованных трёхочковых бросков (244).