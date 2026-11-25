Чемпион НБА Оладжьювон ответил на вопрос о принадлежащей ему недвижимости на $ 300 млн

Двукратный чемпион НБА и член Зала славы баскетбола Хаким Оладжьювон прокомментировал сообщения о том, что стоимость принадлежащей ему недвижимости в США и Латинской Америке достигает $ 300 млн.

«Не знаю, сколько она стоит, но я никому ничего не должен. Я сам создавал эту стоимость», — приводит слова Оладжьювона Basketball Forever.

Примечательно, что бывший баскетболист не прибегал к банковским кредитам при покупке недвижимости по религиозным соображениям, используя для развития бизнеса собственный капитал.

Оладжьювон начал инвестировать во время выступлений в НБА. Первоначально он вкладывал большую часть средств в фондовый рынок, однако впоследствии решил диверсифицировать инвестиции за счёт недвижимости.

За свою карьеру в НБА Оладжьювон заработал более $ 100 млн в виде зарплаты. В 1994 и 1995 годах он становился чемпионом лиги в составе «Хьюстон Рокетс».