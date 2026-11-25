Бывший агент игроков «Бруклина» выразил удивление ситуацией с Егором Дёминым в НБА

Неназванный баскетбольный агент, ранее представлявший интересы игроков «Бруклин Нетс», высказался о распределении игрового времени между молодыми баскетболистами клуба НБА.

«То есть оба игрока, которых они выбрали на двух последних драфтах в лотерее, выходят со скамейки запасных?» — приводит слова агента New York Post.

Речь идёт о 20-летнем российском защитнике Егоре Дёмине и американском разыгрывающем Майкеле Брауне-младшем, выбранных под восьмым и шестым номерами на драфтах 2025 и 2026 годов соответственно.

При этом в последнем матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (116:142) Браун впервые в карьере вышел в стартовой пятёрке, тогда как Дёмин вторую встречу подряд начал со скамейки запасных.