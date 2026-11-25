Форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс довёл до 72 количество матчей с 20 и более очками после достижения 40-летнего возраста. По данным ESPN Insights, это на пять игр больше, чем суммарный показатель всех остальных баскетболистов в истории НБА, выступавших в таком возрасте.

Юбилейное достижение Джеймс установил в матче с «Портленд Трэйл Блэйзерс», в котором «Филадельфия» уступила со счётом 111:128. Форвард набрал 23 очка, сделал шесть подборов и три передачи за 30 минут на площадке. Он реализовал восемь из 13 бросков с игры и четыре из пяти трёхочковых. Эта игра стала для него третьей подряд с как минимум 20 набранными очками.