Инсайдер призвал Вембаньяму назвать имена звёзд НБА, обвиняемых им в набивании статистики
Известный журналист ESPN Тим Макмэн отреагировал на резонансное высказывание 22-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы о баскетболистах НБА, намеренно завышающих свои статистические показатели.
«Тогда о ком ты говоришь, приятель? Если уж бросаешь камни, признайся, в кого именно», — сказал Макмэн в подкасте The Hoop Collective.
Напомним, после 50-очкового выступления в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (114:91) Вембаньяма заявил, что, в отличие от многих коллег, не слишком хорошо умеет набивать статистику.