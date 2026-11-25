Известный журналист ESPN Тим Макмэн отреагировал на резонансное высказывание 22-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы о баскетболистах НБА, намеренно завышающих свои статистические показатели.

«Тогда о ком ты говоришь, приятель? Если уж бросаешь камни, признайся, в кого именно», — сказал Макмэн в подкасте The Hoop Collective.

Напомним, после 50-очкового выступления в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс» (114:91) Вембаньяма заявил, что, в отличие от многих коллег, не слишком хорошо умеет набивать статистику.