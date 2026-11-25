Семья Леброна добилась судебных запретов в отношении двух мужчин из-за преследования

Семья четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса добилась выдачи временных судебных запретов в отношении двух мужчин, обвиняемых в преследовании её членов. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Соответствующие ходатайства подала супруга баскетболиста Саванна Джеймс. Согласно судебным документам, один из мужчин, 22-летний житель Флориды, утверждал, что является сыном супружеской пары. Другой, 55-летний житель Техаса, считал один из домов семьи своей собственностью.

Судебные запреты распространяются на Леброна, его супругу и троих детей. Слушания по обоим делам назначены на 12 дек