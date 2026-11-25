«Что это за ответ от ChatGPT?» Томпсон рассказал о переписке с Леброном Джеймсом

Чемпион НБА 2016 года Тристан Томпсон рассказал забавную историю из общения с четырёхкратным чемпионом лиги Леброном Джеймсом в общем чате бывших одноклубников по «Кливленд Кавальерс».

«Что это за ответ от ChatGPT? Леброн, ты слишком вошёл в режим общения со СМИ, расслабься», — приводит слова Томпсона Basketball Network.

По словам баскетболиста, Джеймс рассмеялся в ответ на шутку. Общий чат игроков чемпионского состава «Кливленда» су