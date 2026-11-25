Американский журналист и основатель спортивного портала OutKick Клэй Трэвис выступил с критикой комиссионера НБА Адама Сильвера.

«Считаю Адама Сильвера худшим комиссионером среди всех спортивных лиг за последнее время… Думаю, он разрушил репутацию НБА, слишком активно вмешиваясь в политику», — сказал Трэвис на конференции Front Office Sports Tuned In.

При этом Трэвис признал коммерческие успехи Сильвера, в том числе заключение соглашений с Amazon, NBC и ESPN. В качестве примера непоследовательности руководства лиги журналист привёл перенос Матча звёзд 2017 года из Шарлотт на фоне принятия закона, ограничивавшего использование общественных туалетов трансгендерными людьми*, и последующее проведение мероприятий НБА в Китае и на Ближнем Востоке.

* — «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстр