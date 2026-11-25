Названы 10 самых высокооплачиваемых тренеров НБА в сезоне-2026/2027
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых тренеров НБА в сезоне-2026/2027 по версии Sportico. Годовая зарплата 61-летнего американского специалиста составляет $ 17,5 млн.
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров НБА:
- Стив Керр («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 17,5 млн.
- Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс») — $ 15 млн.
- Эрик Споэльстра («Майами Хит») — $ 15 млн.
- Рик Карлайл («Индиана Пэйсерс») — $ 11 млн.
- Джо Маззулла («Бостон Селтикс») — $ 11 млн.
- Име Удока («Хьюстон Рокетс») — $ 11 млн.
- Майк Браун («Нью-Йорк Никс») — $ 10 млн.
- Тейлор Дженкинс («Милуоки Бакс») — $ 10 млн.
- Да