20-летний российский защитник Егор Дёмин является одним из двух баскетболистов «Бруклин Нетс», с которыми руководство клуба НБА не готово расставаться в результате обмена. Об этом сообщает Roundtable со ссылкой на инсайдера ClutchPoints Бретта Сигела.

Помимо Дёмина, таким статусом обладает американский разыгрывающий Майкел Браун-младший, выбранный «Бруклином» под шестым номером на драфте НБА 2026 года.

Наиболее вероятными кандидатами на уход из команды называются форварды Джулиус Рэндл и Майкл Портер-младший.

Напомним, в двух последних матчах регулярного чемпионата Дёмин выходил на площадку со скамейки запас