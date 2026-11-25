«Сейчас мне очень тяжело». Майкл Портер рассказал о проблемах в «Бруклине»

Форвард «Бруклин Нетс» Майкл Портер-младший рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в нынешнем сезоне НБА.

«Сейчас мне очень тяжело. Пытаюсь понять, как позволить другим игрокам использовать свои сильные стороны и одновременно находить собственный игровой ритм и бросок.

Мне кажется, что на протяжении длительных отрезков матчей я выпадаю из игрового ритма. Нужно найти способ оставаться в игре, даже когда другим баскетболистам тоже необходимо владеть мячом. Пока пытаюсь найти этот баланс, но в последнее время мне действительно тяжело», — сказал Портер в интервью New York Post.

В первых 12 матчах нынешнего сезона Портер набирал в среднем 21,8 очка и делал 7,4 подбора, реализуя 46,2% бросков с игры. В последних трёх встречах его показатели снизились до 10,7 очка и 4,3 подбора при 35,7% реализации бросков с игры.