Известный американский спортивный агент Рич Пол, представляющий интересы четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса, связался с руководством «Голден Стэйт Уорриорз» по поводу возможного обмена 30-летнего разыгрывающего «Нью-Орлеан Пеликанс» Деджонте Мюррея.

«Один из источников сообщил мне, что Рич Пол обратился к «Голден Стэйт» и нескольким другим командам. Насколько мне известно, «Уорриорз» не заинтересованы», — сказал и