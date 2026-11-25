Споэльстра предостерёг от недооценки Леброна Джеймса на фоне снижения его результативности

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался об игре 41-летнего американского форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса в преддверии очной встречи команд в рамках Кубка НБА.

«Не заблуждайтесь. В любой момент матча он может нажать на эту кнопку и сказать: «Я всё тот же игрок, каким был раньше», — приводит слова Споэльстры BasketballNews.

В нынешнем регулярном чемпионате Джеймс набирает в среднем 16,6 очка, делает 6,7 подбора, отдаёт 6,5 результативной передачи и совер