Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон приблизился к возвращению на паркет после повреждения мышц задней поверхности левого бедра.

Баскетболист был направлен в фарм-клуб «Индианы» — «Ноблсвилл Бум», выступающий в Лиге развития НБА (G-лига), где принял участие в тренировочной работе. Впоследствии разыгрывающий вернулся в расположение основной команды.

Сам Халибёртон ранее обозначил желаемые сроки возвращения на паркет.

«Моя цель — вернуться до начала декабря», — сказал баскетболист в видеоролике, опубликованном в социальных сетях его компании zerodoubt.

Напомним, Халибёртон успел провести четыре матча в нынешнем регулярном чемпионате после восстановления от разрыва ахиллова сухожилия. В среднем американец набирал 21,8 очка и отдава