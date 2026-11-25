The Athletic представил новый рейтинг силы команд НБА во главе с «Сан-Антонио»
Авторитетное американское издание The Athletic представило обновлённый рейтинг силы команд НБА перед шестой неделей регулярного чемпионата сезона-2026/2027.
Лидерство сохранил «Сан-Антонио Спёрс». На вторую строчку поднялась «Филадельфия Сиксерс», за которую выступает Леброн Джеймс. Тройку лидеров замкнул «Лос-Анджелес Лейкерс».
Топ-10 рейтинга силы команд НБА по версии The Athletic:
- «Сан-Антонио Спёрс».
- «Филадельфия Сиксерс».
- «Лос-Анджелес Лейкерс».
- «Нью-Йорк Никс».
- «Миннесота Тимбервулвз».
- «Мемфис Гриззлиз».
- «Денвер Наггетс».
- «Майами Хит».
- «Хьюстон Рокетс».
- «Атланта Хоукс».
«Бруклин Нетс», за который выступает 20-лет