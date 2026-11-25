Сын советского чемпиона мира Харченков более чем вдвое увеличил результативность в NCAA

20-летний баскетболист университета Аризоны Иван Харченков, сын чемпиона мира 1974 года в составе сборной СССР Александра Харченкова, демонстрирует существенный статистический прогресс во втором сезоне Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

В ночь на 25 ноября в полуфинале турнира Maui Invitational с «Провиденсом» (84:66) Харченков набрал 15 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь результативных передач, повторив личный рекорд по последнему показателю за карьеру в NCAA.

По итогам семи матчей нынешнего сезона Иван набирает в среднем 21,7 очка, делает 7,4 подбора, отдаёт 5,4 результативной передачи и совершает два перехвата при 54% реализации бросков с игры. В дебютном сезоне его средние показатели составляли 10,4 очка, 4,3 подбора, 2,3 передачи и 1,4 перехвата.

Отметим, Харченков является лидером «Аризоны» по результативности и пере