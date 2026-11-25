В ночь на 25 ноября состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты встреч в ночь на 25 ноября:

«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 86:104;

«Вашингтон Уизардс» — «Бостон Селтикс» — 116:131;

«Денвер Наггетс» — «Даллас Маверикс» — 101:120.

После 18 игр лидером Западной конференции является баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». Восточную конференцию, в свою очередь, возглавляет «Филадельфия Сиксерс».