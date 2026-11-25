Кармело Энтони заявил, что не стал бы выступать с мотивационной речью перед «Бруклином»

Член Зала баскетбольной славы, трёхкратный олимпийский чемпион в составе сборной США Кармело Энтони отметился высказыванием о клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», за который выступает 20-летний российский защитник Егор Дёмин.

«Я не собираюсь выступать с предматчевой речью перед «Бруклином», — сказал Энтони в эфире NBC.

На данный момент «Бруклин» потерпел пять поражений подряд. Команда одержала лишь три победы в 16 матчах нынешнего регулярного чемпионата.

В