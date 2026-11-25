Чемпион НБА объяснил, почему «Лейкерс» не станут чемпионами с Лукой Дончичем

Чемпион НБА 1999 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Шон Эллиотт высказался о чемпионских перспективах «Лос-Анджелес Лейкерс» на фоне успешного старта команды в сезоне-2026/2027.

«Лейкерс» не выиграют чемпионат НБА. Ваш лучший игрок должен хорошо действовать на защитной половине площадки», — сказал Эллиотт во время трансляции матча «Сан-Антонио» с «Сакраменто Кингз».

«Лейкерс» одержали 15 побед в 18 матчах нынешнего регулярного чемпионата и делят лидерство в Западной конференции с «Сан-Антонио».

В ночь на 28 ноября команды проведут очную встречу в рамках группового этапа Кубка НБА. Матч состоится на домашней площадке «Спёрс».